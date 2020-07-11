فيفاء 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسعقدت الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء اليوم، اجتماعها العادي بحضور أعضاء الجمعية العمومية.وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية يزيد الفيفي رحب فيها بالأعضاء، مستعرضاً التقرير المالي للجمعية وأبرز البرامج والمشروعات التي قامت بها الجمعية.بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الأعمال التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية.عقب ذلك جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث انتخب يزيد بن أسعد الفيفي رئيساً، وأحمد بن مصلح الفيفي نائباً للرئيس ، و أحمد بن إبراهيم الفيفي أميناً للصندوق، وعضوية كل من بندر بن حسين الفيفي ويحيى بن حسن الفيفي ويحيى بن إبراهيم الفيفي و أحمد بن سليمان الفيفي و سليمان بن سلمان الفيفي وأحمد بن محمد المغامري الفيفي و يحيى بن علي الفيفي ومحمد بن زاهر الفيفي.// انتهى //22:37ت م0148