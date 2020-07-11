الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستابع لاتسيو إهداره للنقاط بخسارة ثالثة توالياً في الدوري الايطالي لكرة القدم، اليوم أمام ضيفه ساسوولو 1-2 ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة ، ليمنح "المتصدر " يوفنتوس فرصة الابتعاد في الصدارة بفارق ١٠ نقاط في حال فوزه اليوم على اتلانتا .وتقدم لاتسيو عن طريق الاسباني لويس البرتو عند الدقيقة (33)، وعادل لساسوولو جاكومو راسبادوري عند الدقيقة ( 52 ) وفيما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، سجل ساسوولو الهدف الثاني بعد عرضية تابعها على مقربة من خط المرمى فرانشيسكو كابوتو عند الدقيقة (90+1)،ليمنح فريقه الفوز الرابع توالياً وصولاً إلى النقطة 46 نقطة في المركز الثامن ،وتجمد رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني.// انتهى //22:50ت م0149