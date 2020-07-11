القاهرة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستقدم 254 مرشحاً لمجلس الشيوخ المصري بأوراقهم في اليوم الأول لتلقي الطلبات، بعد أن أغلقت لجان متابعة تلقي طلبات الترشح لعضوية انتخابات مجلس الشيوخ في 27 محكمة ابتدائية على مستوى محافظات مصر أبوابها في الخامسة مساء اليوم، بعد انتهاء أول أيام التقدم بأوراق الترشح.وقال رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم - في تصريح مساء اليوم - إن لجان المتابعة المشكلة بالمحاكم الابتدائية شهدت منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، توافد راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لتقديم المستندات المطلوبة، حيث بلغ من تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي والقائمة 254 مرشحاً حتى الآن من المستقلين والأحزاب وقوائم حزبية.// انتهى //23:25ت م0151