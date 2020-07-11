الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستعادل فريقا الشباب والفيحاء من دون أهداف، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب إستاد الأمير خالد بن سلطان بمقر نادي الشباب بالرياض.ويأتي هذا اللقاء ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة يوم التاسع من سبتمبر المقبل.// انتهى //23:38ت م0155