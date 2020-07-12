كابل 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسقتل ستة مدنيين، فيما أصيب 12 آخرون عندما انفجرت اليوم قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلتهم بإقليم غزني في منطقة جاغاتو جنوب شرقي أفغانستان.وقال المتحدث باسم الحاكم لإقليم قندهار باهر أحمدي في تصريح له إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل قائد شرطة محلي سابق في الإقليم بجنوب أفغانستان، وقتلوا والده واثنين من أقربائه حيث تمكن قائد الشرطة من النجاة من الهجوم.وفي إقليم باكتيا جنوب أفغانستان، احتجزت حركة طالبان ثمانية أشخاص كرهائن في محاولة لممارسة ضغط على السكان المحليين، حتى يقطع أقرباؤهم العلاقات مع الحكومة، طبقاً لما ذكره عضو في مجلس الإقليم.وفي الوقت نفسه، قتل أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية فيما أصيب ستة آخرون في كمين نصبته حركة طالبان بفي عاصمة إقليم أوروزجان ترينكوت جنوب البلاد، طبقاً لما ذكره نائب حاكم الإقليم محمد ناصري.كما أصابت قنبلة مغناطيسية مسؤولاً دفاعياً أفغانياً وسائقه في العاصمة الأفغانية كابل.// انتهى //00:39ت م0157