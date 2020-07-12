القاهرة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.وأشار بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم إلى أن اليوم شهد عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، التي أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس.وأوضح البيان أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.// انتهى //00:53ت م0158