الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسواصل فريقه برشلونة ضغطه على ريال مدريد، وقلص الفارق معه مؤقتاً إلى نقطة واحدة، بفوزه الصعب على مضيفه بلد الوليد 1-صفر اليوم في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما أبقاه جولة أخرى في المنافسة على اللقب.ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة مقابل 80 لريال مدريد الذي يلتقي بغرناطة "الاثنين" ضمن نفس الجولة.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق التشيلي فيدال عند الدقيقة (15) بعد تمريرة عرضية من الأرجنتيني ميسي.وفِي مباراة أخرى لنفس الجولة تغلب أوساسونا على سلتا فيغو 2-1.وتقدم سلتا مبكراً عند الدقيقة العاشرة عن طريق سانتي مينا، ورد أوساسونا بهدفين عن طريقأنريك غاليغو وخوسيه إرنايس عند الدقيقتين (23 ) ، ( 90 ).// انتهى //00:59ت م0159