مدريد 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسعزز فريق أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم واقترب بشكل كبير من حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه ريال بيتيس 1 / صفر مساء اليوم في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام إشبيلية صاحب المركز الرابع، الذي يخوض مباراته في الجولة أمام ريال مايوركا مساء الغد، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.وحسم أتلتيكو المباراة والنقاط الثلاث بهدف وحيد لاعبه دييجو كوستا في الدقيقة 74 .// انتهى //01:35ت م0160