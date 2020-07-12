الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واساقتنص يوفنتوس نقطة ثمينة بتعادله مع أتالانتا 2 - 2 اليوم في الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتقدم أتالانتا بواسطة الكولومبي دوفان زاباتا بتسديدة قوية لم يتمكن حارس يوفنتوس البولندي تشيتشني من التصدي لها عند الدقيقة (16)، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.وفي مطلع الشوط الثاني، حصل يوفنتوس على ركلة جزاء لارتداد كرة دي رون من يده، ترجمها البرتغالي كريسيتانو رونالدو مسجلاً هدف التعادل ومعيداً فريقه إلى مجريات المباراة عند الدقيقة (55)، ليعود أتالانتا للتقدم مرة أخرى عند الدقيقة (80) عن طريق مالينوفسكي بتسديدة قوية من طرف منطقة الجزاء.وفي وقت كان اتالانتا، يقترب من تحقيق الفوز، لمس البديل الكولومبي لويس موريال الكرة بيده في مكان بعيد عن المرمى، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية ترجمها رونالدو أيضاً في المرمى منقذاً فريقه من الخسارة عند الدقيقة (89)، ويصل رصيده إلى النقطة ٧٦ في المركز الأول، مقابل ٦٧ نقطة لأتالانتا في المركز الثالث.// انتهى //01:37ت م0161