صبيا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسنظم مركز النشاط الاجتماعي بقرية المحلة غوان التابع للجنة التنمية الاجتماعية في محافظة صبيا بالتعاون مع قسم المختبرات وبنك الدم بمستشفى بيش العام اليوم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم أوفر صحة ".وهدفت الحملة التي بدأت من الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة مساءً لتعزيز وترسيخ ثقافة التبرع بالدم وسط فئات وشرائح المجتمع كافة بشكل تطوعي، وتزويد وحدات بنك الدم بكميات كافية من الدم.وتأتي الحملة التي شهدت مشاركة متميزة من الأهالي، ضمن البرامج التي تنفذها اللجنة في إطار تعزيز دورها في خدمة المجتمع.// انتهى //01:37ت م0162