نيويورك 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسوافق مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على قرار باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بصورة محدودة عبر معبر واحد.وصوت المجلس على مشروع قرار جديد مقدم من ألمانيا وبلجيكا، لتمديد آلية المساعدات الأممية إلى ملايين السوريين عبر معبر واحد على الحدود التركية.وأشارت إلى أن 12 عضواً صوتوا مع القرار فيما امتنع ثلاثة أعضاء بمجلس الأمن عن التصويت، موضحة أن التصويت نص على إبقاء "معبر باب الهوى" على الحدود التركية في شمال غربي سوريا مفتوحاً لمدة 12 شهراً حتى 10 يوليو 2021 م.// انتهى //02:00ت م0164