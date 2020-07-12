واشنطن 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و 811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133,66 حالة وفاة.// انتهى //02:35ت م0167