واغادوغو 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلن حزب حركة الشعب من أجل التقدم، الحاكم في جمهورية بوركينافاسو، خلال مؤتمر استثنائي له اليوم عن ترشيح رئيس البلاد روك مارك كريستيان كابوري، للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها خلال شهر نوفمبر القادم.ويرأس كابوري، البالغ من العمر 63 عامًا، بوركينافاسو منذ عام 2015، وتزامنت فترة رئاسته مع بدء الجماعات المسلحة تنفيذ هجماتها ضد البلاد، وقد وصل بعضها العاصمة واغادوغو.ويعتبر الوضع الأمني أبرز التحديات التي تواجهها بوركينافاسو، خصوصًا المدن الشمالية القريبة من الحدود مع مالي.// انتهى //02:51ت م0169