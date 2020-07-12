وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود المملكة لتحقيق سلام المنطقة والعالم ) : تحقيق الـسلام والاستقرار في المنطقة بما ينعكس على سلام وأمن العالم يظل هـو الـركيزة الـراسخة في سياسة الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الـزاهر، الأمر الـذي حيثياته ودلالاته واقعا يتمثل في جهود المملكة في سبيل دعم جهود السلام في اليمن رغم محاولات النظام الإيراني عن طريق أذرعه الإرهابية فيها، وهو يستمر في دعم الميليشيات الحوثية وتزويدها بالأسلـحة للتمكن من تنفيذ المزيد من الاعتداءات والجرائم التي من شأنها زيادة معاناة الشعب اليمني الـشقيق، وفي تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي مؤشر واضح على هذا العبث الإيراني والسلوك العدائي المستديم من هذا النظام الذي يصر على ممارساته التي تهدد الاستقرار الإقليمي.وأضافت أن تأكيد رئيس الـوزراء الـيمني، معين عبدالملـك تحقيق خطوات إيجابية وتقدم ملـموس علـى طريق تنفيذ اتفاق الـرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وإحاطته سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بالمشاورات المكثفة التي ترعاها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، والتقدم الملموس الذي تحقق والتطلعات المعقودة على الاتفاق في توحيد الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسبب بها الانقلاب الحوثي وتشديده في ذات السياق على فرض إجراءات عقابية من قبل المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي بسبب منعها وصول خبراء الأمم المتحدة إلى الخزان والسماح بتفريغه وتفادي الكارثة الوشيكة وتأكيده أن التأخير في معالجة هذه القضية سيسبب أكبر كارثة بيئية في العالم، مما يحتم مضاعفة الجهود الأممية والـدولـية لـلـضغط علـى ميلـيشيا الحوثي الانقلابية بهذا الشأن وتأكيد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا، مشيرين إلـى العمل المستمر مع الأمم المتحدة والحكومة لتوفير الدعم الـلازم لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، مجددين دعمهم للعملية السياسية في الـيمن وبما يمكن من الـوصول إلـى اتفاق سلام مستدام.وختمت :هذه المعطيات آنفة الذكر تؤكد لنا دور المملكة الفاعل في جهود تحقيق الـسلام، بذات الـوقت رفض المجتمع الدولي للتجاوزات الممارسة من قبل أذرع إيران، وضرورة موقف موحد وحازم يردع هذا السلوك العدواني ويحفظ أمن المنطقة والعالم من تبعاته. // يتبع //07:21ت م0009