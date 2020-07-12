بكين 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة الصينية أن زلزالا بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة تانجشان شمال شرقي الصين صباح اليوم الاحد. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات أو وفيات.وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن خدمة السكك الحديدية إلى تانجشان على بعد 160 كيلومترا شرقي بكين توقفت مؤقتا حتى يتم فحص المسارات للبحث عن وجود أضرار محتملة.وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.// انتهى //07:23ت م0014