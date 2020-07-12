نيودلهي 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت الهند أنها بصدد محادثات تجارية مع طرفي البريكست، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، للحصول على اتفاقيات تجارة حرة تتيح لها حصد المزايا مبكرا.وقال بيوش جويال وزير التجارة الهندي، أمس السبت، إن بلاده بدأت محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي كما أنها مستعدة لإجراء حوار مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة.وأكد أنه يجري حوارا مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق قد يبدأ باتفاق للتجارة التفضيلية، مبرزا أن الهدف النهائي من ذلك أيضا هو التوصل لاتفاق للتجارة الحرة.ولا يوجد حاليا اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي. وتوقفت المحادثات التجارية بين الجانبين في عام 2013.وتشير التوقعات إلى اتجاه الهند إلى المزيد من الإصلاحات في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي وإصلاحات سوق رأس المال.// انتهى //07:23ت م0016