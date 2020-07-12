أبها 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واستنطلق يوم غد الاثنين فعاليات الأسبوع الرابع من ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة الذي يستمر حتى 30 ذو القعدة الجاري، وسط إقبال لافت من المستفيدين تجاوز 10 آلاف مستفيد منذ انطلاقته مطلع الشهر الحالي.وتتضمن برامج الأسبوع الرابع دورة بعنوان: أسس الحياة الزوجية الناجحة، ودورة عن توثيق المراجع وفق طريقة جمعية علم النفس الأمريكية APA 7، ودورة عن أنماط وأساليب التفكير وعلاقتها بتقدير الذات، وورشة عمل عن قياس مؤشرات الأداء المؤسسي، ودورة بعنوان: تحديات المشاريع في قطاع التنمية "تقنيات وأدوات فاعلة"، ودورات مكثفة لتطوير مهارات التواصل الحياتية باللغة الإنجليزية، إضافة إلى الاستشارات الطبية من خلال العيادات الافتراضية.// انتهى //07:42ت م0018