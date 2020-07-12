طرابلس 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليه 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على تصريحات مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، وإعلانه ان وباء فيروس كورونا خرج من مرحلة الاحتواء إلى الانتشار في معظم المدن الليبية ، محذرا من وقوع كارثة وبائية، وكاشفا ان المركز سحبت منه كل الصلاحيات، واقتصر دوره على إعلان نتائج التحاليل .وأشارت إلى إعلان الجيش الوطني شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية في البلاد، وتأكيده الالتزام بحدود التفويض الممنوح له من القبائل والشعب ،عبر فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة وشفافة للتوزيع العادل، و بضمانات دولية للإنفاق بحيث تضمن عدم ذهابها للإرهاب أو المرتزقة ،و ضرورة مراجعة حسابات المصرف المركزي بطرابلس .ونوهت الصحف إلى استمرار معاناة المواطنين في ظل انقطاع الكهرباء على العاصمة وعدة مدن في غرب وجنوب البلاد لمدة تزيد عن 17 ساعة، بسبب خروج وحدات التوليد عن الخدمة لسيطرة مجموعات مسلحة على عدد من المحطات وعدم السماع بطرح الأحمال مما يؤدى إلى انهيار الشبكة وسط عجز المجلس الرئاسي عن حماية المحطات وإيجاد حلول للمشكلة .وبينت ترحيب الجامعة الدول العربية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمليات تصدير النفط في عموم الأراضي الليبية، مجددة دعوتها إلى الحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي والبنية النفطية للبلاد وإخراجها من التجاذبات السياسية والأمنية وبما يسهم في توظيفها لخدمة الاستقرار والتنمية .ونقلت الصحف تجديد وزير الخارجية الجزائرية، صبري بوقدوم، رفض بلاده لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كافة الاطراف الليبية تطالب بتدخل الجزائر و استكمال جهودها في إطار حل الازمة ،مؤكدا أن الجزائر تعمل مع مختلف الاطراف المهتمة بالشأن الليبي، لاسيما دول الجوار للوصول في أقرب الآجال إلى إيجاد مخرج يضمن استعادة السلم والاستقرار.وعرجت على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم ، وإعرابها عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين عناصر إجرامية، بينهم أفراد في جماعات مسلحة في إحدى المناطق السكنية في طرابلس، مطالبة حكومة الوفاق بالتحرك السريع نحو إصلاح فعّال للقطاع الأمني .// انتهى //08:43ت م0020