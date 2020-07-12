عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/11/21 هـ الموافق 2020/07/12 م واس
المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في محافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر .
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى السادسة مساءً .
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