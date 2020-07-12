المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في محافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر .وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى السادسة مساءً .// انتهى //09:23ت م0021