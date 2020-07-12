بغداد 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم العملية الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية الحكومية أمس, لفرض السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين العراقيين مع إيران, وإعادة هيبة الدولة ومنع الفساد والتلاعب.ونوهت الصحف بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصياً في هذه المهمة أثناء زيارته لمحافظة ديالى أمس، وتخويله القوات الأمنية بإطلاق النار على المتجاوزين على المنفذين المذكورين، وتأكيده بأنه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية, وإعلانه بدء مرحلة إعادة النظام والقانون في البلاد.وأشارت الصحف إلى انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات "أبطال العراق" الأمنية أمس لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى وتطهير الشريط الحدودي مع إيران في تزامن مع سيطرة القوات الأمنية على منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين.وتطرقت صحف الأحد إلى الموقف الوبائي في العراق في ظل تزايد عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا , مشيرة إلى إعلان وزارة الصحة زيادة عدد الفحوصات ودورها باكتشاف أعداد جديدة من المصابين بجائحة كورونا، مرجحة توفر لقاح ضد الفيروس بحلول نهاية العام الحالي.وعرجت صحف اليوم على الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق, وانعكاساتها على الموازنة العامة ومن بينها تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.// انتهى //09:37ت م0025