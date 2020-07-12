الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لمستشفى ناصر بن سعد السديري بمحافظة الغاط خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م ، 21,206 مستفيدين ،منهم 15143 حالة قدمت لهم الخدمة في أقسام الطوارئ والإسعاف ،فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 5164 مراجعا ، إضافة إلى إجراء 45324 فحصا مخبريا، و2280 فحصا شعاعيا.وأوضحت " صحة الرياض " أن المستشفى أجرى 23 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، و 84 عملية في جراحة اليوم الواحد ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية 107 عمليات جراحية.وقدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد 483 مريضاً ، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 3 مراكز صحية 9595 مستفيدا .// انتهى //10:18ت م0027