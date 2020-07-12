وارسو 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسبدأ الناخبون في بولندا ،اليوم ، الإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شديدة بين الرئيس الحالي أدريه دودا، ومنافسه عمدة وارسوا فال ترزاسكوفسكي.وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى التي أجريت منذ أسبوعين قد بلغت 5ر64%، وهى أعلى نسبة منذ 25 عاماً.ويحق لنحو 30 مليون مواطن التصويت في جولة الإعادة، من بينهم أكثر من نصف مليون خارج بولندا، وسوف يقوم الكثير من الناخبين بالتصويت عبر البريد بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.// انتهى //10:35ت م0029