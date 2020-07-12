عام / "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الأحد 1441/11/21 هـ الموافق 2020/07/12 م واس
جدة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الليث ، والقنفذه ، وبحره ، والأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .
// انتهى //
10:36ت م
0030