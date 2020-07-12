تونس 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم ما شهده مجلس نواب الشعب التونسي من فوضى بسبب إصرار رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على إدخال شخص إلى البرلمان بعد أن منعه الأمن الرئاسي من الدخول، باعتباره مصنّفا ضمن قائمة إجراء المنع من السفر الحدودي ، مشيرة إلى أن الحادثة ألقت بظلالها على سير الجلسة العامة التي تم رفعها بسبب توتّر الأجواء تحت قبة البرلمان.وعرجت على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية الذي خصص للنظر في الوضع العام داخل البلاد وخاصة الوضع الأمني والتي أشار فيها إلى أنه من بين المخاطر الموجودة اليوم هي محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، واستدراجها بهدف الدخول معها ومع بقية المؤسسات الأخرى في مواجهة.وأوردت صحف الأحد في الشأن المغاربي إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين عناصر إجرامية، بينهم أفراد بجماعات مسلحة في جنزور، إحدى المناطق السكنية في طرابلس .وكتبت صحف تونس في الشأن الدولي، عما رافق إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها رسميا من منظمة الصحة العالمية من مواقف دولية منددة في أغلبها بالخطوة التي ستؤثر دون شك على نشاط هذه المؤسسة الدولية لما تحمله مساهمة واشنطن في تمويلها من أهمية بالغة.// انتهى //10:40ت م0031