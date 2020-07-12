لندن 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واستغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه فريق برايتون بنتيجة 0-5، ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .سجل أهداف المباراة كل من رحيم سترلينج في الدقائق (21- 53- 81)، جابرييل جيسوس في الدقيقة (44)، وبيرناردو سيلفا في الدقيقة (56).وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برايتون عند 36 نقطة في المركز الـ15.وفي نفس الجولة، خسر فريق تشيلسي أمام مضيفه فريق شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، وسجل أهداف المباراة دافيد ماكجولدريك "هدفين" وأوليفر ماكبيرن هدف في الدقائق ( 18 و33 و77 ) ليتجمد رصيد تشيلسي عند 60 نقطة ليصبح الفريق مهدد بفقدان المركز الثالث في ظل ملاحقة ليستر سيتي الرابع بـ (59 نقطة) ومانشستر يونايتد الخامس بـ (58 نقطة)، بينما رفع شيفيلد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في التأهل لبطولة "اليوروبا ليغ".// انتهى //10:47ت م0035