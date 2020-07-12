تبوك 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً، برنامجاً تثقيفياً للنساء بعنوان "إدارة الضغوط النفسية" الساعة السادسة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات مجموعة من المعارف والمهارات ليصبحن قادرات على التعامل مع ضغوط الحياة وإدارتها بأساليب علمية فعالة ،من خلال عدة محاور أهمها : مفاهيم حول الضغوط والطريق إلى راحة البال، وتقنيات وأساليب التحرر من الضغوط .ويسهم البرنامج الذي يأتي ضمن برامج الجمعية الوقائية والعلاجية للأسرة في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز المفاهيم التربوية الصحيحة وسط بيئة آمنة ومحفزة.// انتهى //10:50ت م0036