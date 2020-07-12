الخليل 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين، من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى علي أبو عرام من بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت سراج إسحاق أبو هشهش من مخيم الفوار.في نفس السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدتي إذنا ودورا، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.// انتهى //10:55ت م0037