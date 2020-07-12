رام الله 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار مستجدات فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 463 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 6 وفيات.وأبرزت صحف فلسطين الاتصال الهاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث اطلعه الرئيس على آخر المستجدات السياسية، والمخططات الإسرائيلية الأميركية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وهو الأمر المرفوض فلسطينياً وعربياً ودولياً باعتباره يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وينهي العملية السياسية برمتها.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 مواطناً فلسطينياً في أرجاء من القدس المحتلة ،و الاعتداء على مواطنين فلسطينيين في العيسوية وجرح 8 بينهم سيدة حامل.وأولت صحف الصباح اهتماماً بما أعرب عنه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أسفه إزاء فشل الاقتراح التوافقي في مجلس الأمن الدولي لمواصلة إرسال مساعدات لأجزاء من سورية.// انتهى //11:28ت م0039