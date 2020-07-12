الخرطوم 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان السودان عن إجازة تعديلات في عدد من القوانين، منحت مزيداً من الحريات للأطفال والنساء كما جرمت ختان الإناث وأقرت بحق النساء في السفر خارج البلاد واصطحاب أطفالهم.وأخبرت صحف الصباح عن شن مقاتلات التحالف العربي، غارات متفرقة على مواقع وتحركات الميليشيات في منطقتي - الأقشع والجدافر- ما أسفر عن تدمير معدات وآليات قتالية للحوثيين، ومقتل وإصابة عدد من عناصرهم.وركزت على تأكيد الجيش الوطني الليبي، أمس، تأهب وحداته العسكرية للرد على أي هجوم يستهدف سرت والجفرة من ميليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق.ونقلت صحف الأحد عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس قوله: إن المخططات الإسرائيلية الأميركية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية تنهي العملية السياسية برمتها.ونشرت الصحف إعلان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، انطلاق عملية أمنية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لملاحقة الخلايا الإرهابية بالمحافظة.وأولت صحف السودان اهتماماً بتصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يمكن السيطرة على أزمة جائحة كورونا إلا من خلال التضامن والتعاون على المستوى الدولي.// انتهى //12:24ت م0059