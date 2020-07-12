مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واساستفاد أكثر من 24000 مراجع، من خدمات عيادات "تطمن" في مكة المكرمة، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.وبينت صحة مكة المكرمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال سبع عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية ومستشفيات هي، مركز المنصور ، الخالدية ، حداء ، شرائع المجاهدين ، أبو عروة بقطاع الجموم ، غران بقطاع خليص ، ومستشفى الكامل العام.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //12:29ت م0060