بريدة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسحقق التجمع الصحي بمنطقة القصيم الأولوية في مؤشرات الأداء لعيادات "تطمن" وذلك بعد حصول عيادة تطمن بمستشفى القوارة العام على المرتبة الأولى من بين مستشفيات وزارة الصحة، بحسب نتائج زيارات الزائر السري لعيادات تطمن في جميع مناطق المملكة.وكان التجمع الصحي بالمنطقة قد خصص عدة عيادات " تطمّن " والذي أطلقته وزارة الصحة مؤخراً، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا (كوفيد 19)، مثل: ارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال، وتعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.وأكد التجمع الصحي بالمنطقة، أن عيادات تطمّن خُصصت في مدينة بريدة والمحافظات، وروعي في توزيعها توفير الخدمات المرتبطة بعيادات تطمن لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منها، بعد استيفاء جميع الاشتراطات والتجهيزات الطبية التي يستوجب توفرها لخدمة المستفيدين، واستُقبل المرضى مباشرة بدون أي مواعيد.// انتهى //12:31ت م0062