نجران 21 ذو القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود بمدينة نجران، بهدف التأكد من تطبيقها أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضحت الأمانة، أنه جرى إغلاق إحدى محطات الوقود لعدم التزامها بتركيب شاشات عرض أسعار الوقود وعدم تأهيلها مركز خدمة السيارات، وذلك تطبيقاً لأنظمة وتعليمات الوزارة في هذا الشأن.ودعت أمانة المنطقة، جميع أصحاب محطات الوقود إلى سرعة تأهيل وتحسين محطاتهم وتركيب شاشات عرض الأسعار وأجهزة "مدى"، حتى لا تتعرض محطاتهم للإغلاق وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.//انتهى//12:33ت م0063