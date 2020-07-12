جدة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسنفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، 2264 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة ، جرى خلالها ضبط 496 مخالفة .وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .// انتهى //12:46ت م0064