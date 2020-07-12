عام / 2264 جوله تفتيشيه لفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة
الأحد 1441/11/21 هـ الموافق 2020/07/12 م واس
جدة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس
نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، 2264 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة ، جرى خلالها ضبط 496 مخالفة .
وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .
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