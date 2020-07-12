لوزان 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسينتظر فريق مانشستر سيتي غدًا، قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بشأن استئناف عقوبة منعه من المشاركة لموسمين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".ويأتي القرار المتوقع صدوره غدًا من قبل المحكمة، بعد يومين من ضمان سيتي مركزه الثاني في ترتيب الدوري الممتاز خلف فريق ليفربول، وبالتالي ضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وقرر الاتحاد القاري في يناير الماضي استبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب "تجاوزات لقواعد اللعب المالي النظيف"، كما أوضحت اللجنة الرقابية المالية بالاتحاد، مع غرامة تقدر بمبلغ 30 مليون يورو، قبل أن يتقدم النادي باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضًا الاتهامات الموجهة له.// انتهى //12:47ت م0065