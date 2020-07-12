المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسقدم المجمع الصحي بمحافظة الحناكية خدمات صحية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 118.000 مراجع خلال النصف الأول من العام2020م .وأفادت إدارة المجمع أن عدد المراجعين لمستشفى الحناكية العام الذي يبلغ سعته 50 سريراً، بلغ خلال الأشهر الستة الماضية 32.984 مراجعاً، فيما بلغ عدد المراجعين لمستشفى الحسو العام خلال نفس المدة 7595 مراجعاً بسعة 50 سريراً ، وعدد المراجعين للمراكز الصحية بمحافظة الحناكية أكثر من 77.872 مراجعاً، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة من قسم الإحصاء بالمجمع الصحي بمحافظة الحناكية .وأوضحت الإدارة أن عدد العيادات التخصصية بالمجمع تبلغ 15 عيادة طبية هي ( الباطنية – الجلدية – العظام – الأطفال – العيون - النساء والولادة - المسالك البولية - الأذن والأنف والحنجرة - الجراحة العامة - التغذية العلاجية – البصريات - تخطيط القلب - صحة العاملين - مكافحة التدخين - فحص الزواج ) ، مبينة أن عدد المراجعين في أقسام الطواري بلغ 30.280 مراجعاً و 8352 مراجعاً في العيادات الخارجية التي تضم تخصصات طبية متعددة، فيما تم إجراء 31.839 فحصا مخبريا في المختبر وتم تنويم 1019 مريضاً في أقسام التنويم وأجريت 1947 جلسة غسيل كلوي وعمل 4994 صورة أشعة و 839 جلسة علاج طبيعي وأجريت 116 عملية جراحية وعمليات اليوم الواحد وعمليات إسعافية وتقديم 123 خدمة اجتماعية وإجراء 225 حالة ولادة و1933 إحالة طبية وتم صرف 94.717 وصفة طيبة .كما بلغ عدد المستفيدين من مبادرة " خلك بالبيت دواءك يوصلك لحد بيتك " 1222 مستفيداً في قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى الحناكية العام ، كما قدمت خدمات طبية لـ 217 مستفيد في مركز صحي المحفر و 55 مستفيداً في مركز صحي هدبان خلال المبادرة تم توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لمنازل المستفيدين في ظل جائحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) إلى جانب خدمات طبية متكاملة قُدمت للأهالي من خلال 15 مركزاً صحياً يتبع المجمع الصحي بمحافظة الحناكية والقرى التابعة لها ، كما أجرت الفرق الصحية بالمجمع من خلال الجولات الميدانية فحص 3525 مواطنا ومقيما وتوعيتهم للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجائح .// انتهى //12:51ت م0066