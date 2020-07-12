عرعر 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأنشأت جامعة الحدود الشمالية عبر نظام البلاك بورد 537 فصلاً افتراضياً لطلبة الفصل الصيفي خلال الأسبوع الماضي، استفاد منه ما يقارب 4867 طالباً وطالبة .وبينت الجامعة أنه بلغ عدد المقررات "عن بعد" 442 مقرراً دراسياً، بمشاركة 129 عضواً من هيئة التدريس، فيما شهد لوحات النقاش في الفصول الافتراضية مشاركات متعددة إلى جانب تقديم الدعم الفني عبر العديد من الوسائل تستهلاً للعملية التعليمية.// انتهى //12:52ت م0068