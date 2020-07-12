نجران 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمنطقة نجران اليوم، فعاليات الأسبوع الثاني من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للبنين، "عن بُعد".وتتضمن برامج "إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد، وإدارة البيئة الصفية، والتدريس المتمايز في مناهج الرياضيات المطورة، وتخطيط التدريس، ومهارات التعامل مع الآخرين، والتدريس المتمايز في مناهج العلوم المطورة، والتقويم من أجل التعليم، وفن ومهارة القيادة، والحد من التنمر بين الطلاب في المدارس، والإنفوجرافيك التعليمي".// انتهى //13:13ت م0071