أبهـا 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج والفعاليات النوعية ضمن مبادرة " حُسن الوفادة " في نسختها الثانية ، متضمنة مجموعة من المعارف والمهارات الحياتية الأساسية للمستفيدين بأسلوب ترفيهي ممتع ومشوق "عن بعد".وبين رئيس قسم البرامج العامة والتدريب الطلابي بإدارة النشاط الطلابي فواز الربيعي أن البرامج تستهدف جميع الفئات العمرية وتركز على فئة الشباب من الجنسين ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق العمل الخاص بهذه البرامج من قسمي البرامج العامة والتدريب " بنين و بنات" بإدارة النشاط ، وتم تصميم جدول زمني بالبرامج التدريبية المراد تنفيذها من خلال رابط إلكتروني تم نشره في الحسابات الإلكترونية الرسمية لتعليم المنطقة، وكذلك العمل على التعريف بهذه البرامج من خلال الإعلان عنها في الأماكن العامة والمولات في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات انطلقت أولى برامجها أمس التحق بها 500 متدرب ومتدربة.// انتهى //13:19ت م0073