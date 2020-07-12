أبها 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية اليوم، النسخة الثالثة من برنامج "وطننا أمانة"، وذلك لتعزيز قيمة الاعتدال من خلال استضافة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من القيادات في المملكة.وأوضح معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الفكري وترسيخ قيم الاعتدال في الأوساط الجامعية والمجتمعية.ويشارك في البرنامج صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد الخبير الأمني الاستراتيجي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الدكتور عبدالله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكارالدكتور حاتم المرزوقي، وعضو مجلس الشورى قائد كلية الملك فيصل الجوية سابقًا اللواء الطيار الركن عبدالله السعدون، وممثل مركز الحرب الفكري ةالعقيد الركن عبدالله الهاجري .بدوره أوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن البرنامج يأتي استكمالًا للنسختين السابقتين واللتين حققتا بحمد الله نجاحاً ملموساً لدى الفئات المستهدفة منها، مشيرًا إلى أن الوحدة تسعى ضمن الخطة التطويرية إلى توظيف جميع الإمكانات في صناعة الوعي الفكري المستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى وتجسيداً للنظام الأساسي للحكم وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.// انتهى //15:07ت م0119