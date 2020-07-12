الدمام 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر)، لتورطهما في (3) قضايا جنائية تمثلت بانتحال صفة رجل أمن وموظف حكومي، والاستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //15:09ت م0120