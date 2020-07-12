جازان 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسنفّذت صحة جازان ضمن الجهود التوعوية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حملة توعوية مكثفة استهدفت المراكز التجارية والمولات بالمنطقة.وشهدت هذه الحملات مشاركة أكثر من 40 متطوعاً ومتطوعة للمساهمة مع أبطال الصحة في نشر الوعي الصحي لأفراد المجتمع وتثقيف المتسوقين بسبل الحماية والوقاية من خطر الإصابة بفيرو كورونا المستجد.وشملت الأنشطة التوعوية تفعيل الفحص الحراري للمتسوقين والعاملين بالمراكز التجارية، وتأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم المصافحة، وتجنب لمس الأسطح إضافةً إلى شرح عملي لعملية غسل اليدين والتعقيم بالطريقة الصحيحة إلى جانب توزيع ملصقاتتوعوية متنوعة بعدة لغات مختلفة حرصاً على وصول المعلومة لمختلف شرائح المجتمع.// انتهى //15:13ت م0121