أبوظبي 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واستغلب اللاعب الأمريكي كامارو عثمان على منافسه جورج ماسفيدال اليوم، ضمن فعاليات "جزيرة النزال" في أبوظبي، ليحتفظ بلقب بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة في وزن خفيف الوسط .وتغلب عثمان على منافسه، الذي لم تتأكد مشاركته في أبوظبي سوى قبل أقل من أسبوع، بعد ثبوت إصابة البرازيلي غيلبرت بيرنز بفيروس كورونا المستجد، وعدم تمكنه من السفر إلى الإمارات.وستستضيف جزيرة ياس في أبوظبي سلسلة من فعاليات "يو إف سي" خلال يوليو الجاري.// انتهى //15:15ت م0123