الرياض 21 ذو القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م واسنيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية بيرو المعين لدى المملكة السيد خوسيه لويس ساليناس.وتسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.// انتهى //15:22ت م0129