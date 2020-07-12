أبها 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واستمكّن مدني المجاردة اليوم من إنقاذ شخصين في النزول، علقا أمس السبت بجبل آل مرير بعد إصابتهما بالإجهاد.وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص يوم أمس السبت الموافق ١٤٤١/١١/٢٠هـ تمام الساعة (١٧:٣٧)مساءً، تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية وعرة بجبل آل مرير، حيث حُركت الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة وعثرت على المواطنَين وأنزلا في تمام الساعة ٠٥:٣٠ صباحاً، وهما بصحة جيدة ولله الحمد.// انتهى //15:31ت م0133