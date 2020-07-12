الرياض 21 ذوالقعدة 1441 الموافق 12 يوليو 2020 واساختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بعمادة التطوير الأكاديمي , البرنامج التدريبي الخاص بإعداد أخصائي السعادة والإيجابية وجودة الحياة في نسخته الأولى" عن ُبعد"، مستهدفاً (35) متدربة من أعضاء الهيئة الإدارية بالجامعة على مدار أسبوعين.وهدف البرنامج إلى تمكين المتدربات الباحثات عن السعادة والراغبات في نشر الإيجابية من المهارات الإبداعية في صناعة السعادة والإيجابية وجودة الحياة من خلال تدريب نوعي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، فقد تم اختيار مرشحات أخصائي السعادة والإيجابية بحسب سمات معينة منها: الإيجابية والنظرة التفاؤلية للأمور، العمل بروح الفريق ، التواصل مع الآخرين، بناء العلاقات الإنسانية والإلمام بالثقافات المختلفة، التكيف وتقبل التغير، روح المبادرة والرغبة في مساعدة الآخرين، الابداع والابتكار والتميز في الأداء، فض النزاعات والصراعات في بيئة العمل.وارتكز البرنامج على عدة محاور أهمها: ( إدراك أهمية السعادة والإيجابية وجودة الحياة وترسيخ القيم الإيجابية في المؤسسات والهيئات، معرفة مهام أخصائي السعادة والإيجابية وجودة الحياة، توفير بيئات سعيدة للموظفين والعاملين والمجتمع، معرفة أهمية التحفيز الوظيفي والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاجية والإبداع في العمل، الاطلاع على أفضل الممارسات العربية والعالمية في السعادة المؤسسية، ممارسة صناعة المبادرات والفعاليات التي تعزز بيئة العمل السعيدة والمجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة المرتبطة برؤية واستراتيجية الوطن.كما تضمن البرنامج معلومات نظرية وتجارب عملية في مجال نشر السعادة المؤسسية والمجتمعية من جميع أنحاء العالم وفقاً لتقارير عالمية ومراجع علمية موثوقة ممزوجة بخبرة المدرب وخبرة الممارسين في مجال السعادة.وأوضحت رئيسة مبادرة السعادة والإيجابية وجودة الحياة في الجامعة، الدكتورة الجوهرة الصقيه، في كلمة القتها في ختام البرنامج بأن هذا البرنامج التدريبي يعكس حرص إدارة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على تعزيز التكامل والتعاون بين عمادات الجامعة وإداراتها بهدف تعزيز السعادة وترسيخ القيم الإيجابية وتحسين جودة الحياة.ومن جانبها أكدت مستشارة العمادة، الدكتورة حنان خليفة، على أهمية البرنامج وأنه اللبنة الأولى للخطة المستقبلية في نشر الإيجابية وجودة الحياة وتجويد آداء العمل وتنمية المهارات وتحسين مناخ بيئة العمل الجامعي ليتسم بالتميز والتطور المستدام.يشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعد أحد مخرجات مبادرة السعادة والإيجابية وجودة الحياة في جامعة الأميرة نورة والتي تهدف إلى تقديم نموذجاً لأركان رؤية المملكة 2030 في عناصرها الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح) والانطلاق منه إلى تهيئة بيئة العمل الجامعية عن طريق توفير بيئة عمل إيجابية وجاذبة وأكثر إنتاجية بين منسوبي الجامعة وتحقيق قيم الرضا والامتنان والعطاء.//انتهى//16:29ت م0160