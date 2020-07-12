المنامة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,313.53 بارتفاع قدره 27.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 614.86 بارتفاع قدره 11.35 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 8 ملايين و436 ألفا و253 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و107 آلاف و92 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 113 صفقة.// انتهى //16:30ت م0161