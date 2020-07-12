جدة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عزاءه ومواساته لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة دولة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في كوت ديفوار.وأعرب معاليه في برقية بعثها للرئيس واتارا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //17:00ت م0164