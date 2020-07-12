الدمام 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسشاركت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية في الملتقى الافتراضي " دعم أسر ذوي الإعاقة في الأزمات (جائحة كورونا نموذجاً) " الذي نظمته آسية الوقفية مساء أمس .واستعرض مدير عام جمعية "إيفاء" عبدالعزيز المحبوب خلال مشاركته بالملتقى رحلة الجمعية التي بدأت قبل أكثر من 28 عامًا بدعم من الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، وتعد أكبر الجمعيات المتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 52 ألف متر مربع.وبين أن الجمعية على ثلاث مسارات وتتكون من مركزين للرعاية النهارية ذكور و إناث، وتقدم خدماتها بدأً من سن الولادة حتى سن 45 عامًا، و تشمل على برامج متنوعة منها: برنامج اكاديمي، ومهاري، وتأهيل طبي، فيما يقدم مركز إيفاء للتأهيل الطبي خدمات في العلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج النفسي، بالإضافة إلى مصنع للجبائر والأطراف الصناعية والأحذية الطبية بمواصفات عالمية بناءً على تقنيات مستخدمة وجهات يتعامل معها المركز.// انتهى //17:01ت م0165