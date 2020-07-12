سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفير البوسني
الأحد 1441/11/21 هـ الموافق 2020/07/12 م واس
الرياض 21 ذو القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
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17:02ت م
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