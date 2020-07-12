الرياض 21 ذو القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //17:02ت م0166