الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -عبر الاتصال المرئي- اليوم, ورشة العمل الثانية حول "تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) على قطاعي الكهرباء والمياه".وتهدف الورشة إلى الاستفادة وتبادل الخبرات والتجارب بين الوزارات والهيئات الخليجية المعنية بقطاعي الكهرباء والماء بخصوص التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أمام تحقيق أمن الكهرباء والمياه، وعرض وتبادل الخبرات والتجارب بخصوص مراجعة استراتيجيات إدارة المخاطر، ووضع ومراجعة خطط استمرارية الأعمال.كما ناقش المشاركون تجاربهم فيما يختص باستراتيجيات التعافي من الأزمات والكوارث والخطط طويلة الأمد للتعايش مع كورونا والعودة إلى العمل.شارك خلال الورشة أكثر من 30 مشاركا وخبيرا يمثلون وزارات هيئات الكهرباء والماء بدول المجلس ، إضافة إلى هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية وجمعية علوم وتقنية المياه بدول المجلس.// انتهى //17:03ت م0168